Народный артист Азербайджана, певец Эмин Агаларов (EMIN) анонсировал выход нового музыкального альбома. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, музыкант написал на своей странице в Instagram.

"Друзья, хочу приоткрыть небольшую завесу над своими ближайшими музыкальными планами. В ноябре мы готовим к выходу новый альбом. Наверное, это стало уже доброй традицией выпускать альбом накануне моего сольника в Крокусе. Альбом будет интересный. Вы услышите и свежие динамичные треки, и необычные треки для моего творчества, а также мои любимые лиричные и красивые песни", - написал EMIN в Instagram.

Музыкант также отметил, что в альбом войдет композиция "Кружимся", автором слов и музыки которой является известный российский исполнитель азербайджанского происхождения, генеральный продюсер радиостанции "Жара FM" Бахтияр Алиев (Bahh Tee) .

""Кружимся" - песня, которая мне так понравилась, что я сразу ее записал и сегодня решил поделиться с вами ещё до выхода альбома. Бахти, спасибо тебе, песня просто магическая ", - добавил он.

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