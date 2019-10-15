С 8 по 13 октября в Азербайджане проходил второй Фестиваль азербайджанских народных песен. В заключительный день фестиваля, 13 октября, в Международном центре мугама состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля.

В этот вечер в исполнении молодых ханенде прозвучали народные песни. В концертной программе в сопровождении Ансамбля народных инструментов "Xatirə" имени Ахсана Дадашова Азербайджанского телевидения и радио (художественный руководитель - народный артист Адиль Багиров) лауреаты телевизионного конкурса "Мугам", солисты Международного центра мугама Абгюль Мирзалиев, Эльгиз Алиев, Алмаханым Ахмедли, Гюнай Имамвердиева, Реване Гурбанова, Сархан Буньятзаде, Эльнур Зейналов и др. исполнили такие известные народные песни как "Qaragilə", "Sarı gəlin", "Süsən sünbül", "Bəri bax" и др.

Фестиваль, организованный Телеканалом "Mədəniyyət" Азербайджанского телевидения и радио, реализовался при содействии Центра мугама, Научно-методического центра повышения квалификации при министерстве культуры, Азербайджанской национальной консерватории, Азербайджанской государственной академической филармонии, Института фольклора Национальной академии наук Азербайджана, Бакинской музыкальной академии и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Отметим, что цель проекта - представить вниманию слушателей народные песни, входящие в Золотой фонд радио, а также редкие композиции народного творчества и песни, которые передаются из поколения в поколение в регионах страны.

Н. Гасымова

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