При организации 29 октября в Тбилиси (Грузия) в рамках научно-теоретического проекта Международного центра мугама "Круглый стол" состоится мероприятие под названием "Музыкальная культура Азербайджана (мугамы, народные песни и теснифы) и Грузии (фольклор): истоки, современные связи и перспективы". Мероприятие организовано Центром мугама при поддержке Государственного центра фольклора Грузии.

На мероприятии с докладами выступят сотрудники Государственного центра фольклора Грузии, Тбилисского Музея Азербайджанской Культуры им.М.Ф.Ахундова, Государственного Музея Грузинской Народной Музыки и Музыкальных Инструментов, Тбилисской Государственной Консерватории, народный артист Мурад Гусейнов, заслуженный деятель искусств Сурая Агаева, Секретарь Союза Писателей Азербайджана, исполнительный директор Телевизионного конкурса "Мугам 2019" Ильгар Фахми и ученый-исследователь Гюльгусейн Кязымлы.

В художественной части проекта с концертной программой выступят мугамная группа "Карабах" под руководством народного артиста Мансума Ибрагимова, Грузинский Женский Народный Ансамбль "Нанина" и Этно-джазовая группа.

Автор идеи проекта - директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов, координатор - доктор философии, ученый-исследователь Гюльгусейн Кязымлы.

Отметим, что Центр мугама наряду с концертной деятельностью осуществляет ряд исследовательских проектов. В рамках проектов "Unudulmayanlar" ("Незабываемые") и "Dəyirmi masa" ("Круглый стол") были организованы научно-практические конференции и дискуссии, посвященные мугамному искусству и различным жанрам музыки, а также истории и проблемам народных музыкальных инструментов. Из этого цикла следует также отметить такие проекты, как "Современное состояние и перспективы ашугского творчества" (2018), "Мугамы и газели" (2018), "Место баяты в музыкальной культуре Азербайджана" (2019), "Культура Азербайджана вчера, сегодня и завтра" (2019), а также международные конференции. Международная конференция "Музыка средних веков и история музыкальных инструментов" (2019) была организована Международным центром мугама совместно с Азербайджанской Национальной Консерваторией, посольством Австрии в Азербайджане и Азербайджанским Университетом Языков.

В рамках проводимой в Баку Ассамблеи Евразийских Народов состоялся круглый стол "Традиции культурного наследия евразийских народов". Музыковеды и искусствоведы из многих стран мира, принимавшие участие в мероприятии, поделились своими знаниями и опытом. В результате проводимых Центром исследований были изданы и представлены общественности книги, посвященные жизни и творчеству корифеев мугама. Книга, посвященная ханенде Бюльбюльджану, была издана на азербайджанском и грузинском языках. Вскоре Центр представит читателям книгу о выдающемся ханенде Хане Шушинском.

Широкомасштабный проект осуществляется не только в Азербайджане, но и за его пределами. Следует отметить, что целью проекта "Dəyirmi masa" ("Круглый стол") является пропагандирование азербайджанского мугамного искусства и национально-культурного наследия.

Н. Гасымова

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