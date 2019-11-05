1 ноября в рамках реализуемого Международным центром мугама проекта "Qəzəllər" состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения преемника литературной школы Вахида, поэта Сеидаги.

Как сообщает Day.Az, на литературно-художественном вечере в представлении секретаря Союза писателей Азербайджана Ильгара Фахми знаменитые поэты и музыковеды рассказали о заслугах Сеидаги в литературе. В своих исполнениях народная артистка Симара Иманова, заслуженный деятель искусств Агиля Меликова, лауреаты телевизионного конкурса "Мугам", а также молодые актеры обратились к творчеству поэта.

Отметим, что газели и сатирические стихи Сеидаги Хабибова постоянно публиковались в журналах "Azərbaycan" и "Kirpi", а также в газетах "Ədəbiyyat və incəsənət", "Azərbaycan müəllimi", "Azərbaycan gəncləri". В сборнике Мамеда Исмайыла, изданном в 1986-м году издательством "Yazıçı", было опубликовано около 60-ти газелей Сеидаги. В творчестве Сеидаги в красивых поэтических образах выражаются любовь к Родине, почтение к искусству, храбрость и любовь.

Н. Гасымова

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