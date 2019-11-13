Всемирно известный композитор и исполнитель на кеманче Марк Элияху отменил свои концерты в Баку, Гяндже и Тбилиси, которые должны были пройти 14, 15 и 16 ноября в рамках Кавказского музыкального тура.

Как сообщает Day.Az, вчера вечером на странице мероприятия в Facebook появилось официальное сообщение, что у Марка появились проблемы со здоровьем, в связи с чем он вынужден отменить концерты в рамках тура.

"Из-за состояния моего здоровья я не смогу выступать перед таким большим количеством людей, которые планировали прийти на концерты в Баку, Гяндже и Тбилиси. Мне очень грустно. Я никогда не хотел вас подвести. Я люблю вас всех. Обещаю, мы сделаем все возможное, чтобы найти новые даты и как можно скорее встретиться с вами", - заявил Марк Элияху.

Н. Гасымова

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