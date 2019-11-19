Впервые в Азербайджане в Международном центре мугама 23 ноября в 20:00 выступит легендарный американский джазмен Джейми Дэвис, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Вечер посвящен 70-летию музыканта.

Зрителей ждет встреча с настоящим американским джазом! От разных стилей джаза он легко переходит к классическим ариям из популярных мюзиклов, исполняя их в собственных аранжировках. В репертуаре Джейми Дэвиса - лучшие джазовые стандарты и оркестровки популярнейших эстрадных хитов - от Кола Портера до Стиви Вандера и Чарлза Мингуса. Инновации и джазовая классика, элементы блюза и соула и непередаваемый теплый, мощный и чувственный баритон - все это принесло мировую заслуженную славу американскому джазмену.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

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