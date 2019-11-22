При организации Главного управления культуры города Баку в Центре культуры имени Г. Аббасова состоялось открытие кукольного театра "Kilimarası", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии состоялся показ спектакля "Аладдин" о главном герое одной из наиболее знаменитых арабских сказок, входящих в сборник "Тысяча и одна ночь".

На мероприятии присутствовали начальник Главного управления культуры города Баку Джалил Меликов, директор Центра организации культурных мероприятий и по работе с творческой молодежью при Управлении Мирджамал Джамалов, представители культуры и искусства. Также гостями мероприятия стали воспитанники школ-интернатов №1 и №11.

Перед показом спектакля в фойе Центра культуры была организована выставка кукол, были продемонстрированы отрывки из ряда постановок.

Затем вниманию зрительской аудитории был представлен спектакль "Аладдин". Постановка вызвала восторг у юных зрителей, они внимательно наблюдали за происходящим на сцене. Актеры воплотили образы героев с большим воодушевлением и самоотдачей.