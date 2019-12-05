Просветлённая ночь в бакинской филармонии
В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 6 декабря в 19.00 состоится выступление Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, передает Day.Az.
Симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли выступит под управлением заслуженного деятеля искусств, известного дирижера Эльшада Багирова.
Солистка концертной программы - молодая скрипачка, президентский стипендиат, лауреат международных конкурсов Джамиля Гараюсифли.
В программе прозвучат увертюра из оперы "Вильгельм Телль" Джоаккино Россини, Концерт для скрипки с оркестром ре минор Рихарда Штрауса, сочинение "Verklärte Nacht" ("Просветлённая ночь") Арнольда Шёнберга.
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