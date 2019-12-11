Сегодня в столице Латвии - Риге стартует Восьмой молодежный фестиваль-конкурс музыки и вокального искусства "Riga Symphony".

Художественным руководителем фестиваля является Хелена Лорена Швилпе - музыкант, педагог, композитор, продюсер, руководитель вокально-танцевальной студии "Пумпурини". Возрастной диапазон юных участников широк: от пяти до двадцати пяти лет. На конкурсе представлено многообразие номинаций: академический вокал, народное пение, хоровое исполнительство, лучшее исполнение мирового хита, песни латышского композитора, джазовой композиции. В этом году введена новая номинация - "Корни наших юных дарований", где могут проявить свой талант и родители участников конкурса. 13 декабря будут объявлены лауреаты по всем номинациям. 14 же декабря в концертном дворце "VEF" лучшие участники будут состязаться за Гран-при конкурса: их всего шесть. После выступления основных претендентов будет объявлен обладатель главного Гран-при конкурса.

Азербайджан на Восьмом конкурсе представляют Нафиса Акиева, Искендер Гасанзаде и Назрин Гасанзаде. В составе жюри уже во второй раз - известный музыковед, заслуженный деятель искусств Азербайджана, профессор Бакинской музыкальной академии им. Уз.Гаджибейли Зумруд Дадашзаде.

"Моя главная книга называется "Пространство симфонии", и посвящена основным тенденциям развития жанра симфонии в Азербайджане в 70-80-х годах прошлого века. И вот я на замечательном фестивале Riga Symphony, где возникает созвучие (так переводится слово "симфония") различных голосов, царят талант, молодость, красота. Riga Symphony - это путешествие в мир волшебства, чарующих звуков, любви и гармонии, это многоцветье традиций, стилей, языков, тембров, темпераментов. Riga Symphony вызывает у меня ассоциации с ярким восточным ковром: разнообразие его причудливых орнаментов и красок восхищает! Замечательно и то, что конкурс проходит накануне Рождества и Нового года, что придает всей атмосфере особую праздничность. Все мы в эти дни очень взволнованы: каждый конкурс ведь непредсказуем. Оценивать юных музыкантов - это большая ответственность. Мы не имеем права на ошибку, ведь здесь состязаются совсем молодые дарования, хрупкие, ранимые. Мы ждем красивых выступлений, творческих открытий, ярких художественных впечатлений", - сказала она в беседе с Day.Az.

Зумруд Дадашзаде отметила, что азербайджанские участники, как правило, удачно выступают на рижском конкурсе. В прошлом году Гран-при в номинации "Мировой хит" завоевала талантливая Ляман Ибрагимова. Нигяр Джалилова же получила "серебро" в номинации "народное пение".

Н. Гасымова