https://news.day.az/culture/1184980.html В Баку пройдет концерт в честь Дня солидарности азербайджанцев мира
В Баку пройдет концерт в честь Дня солидарности азербайджанцев мира
В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 18 декабря в 19.00 состоится концерт, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году. Об этом сообщили Trend в пресс-службе филармонии, передает Day.Az.
В концертной программе выступят учащиеся средне-специальной музыкальной школы имени Бюльбюля. Юные музыканты представят публике интересную музыкальную программу, в которой прозвучат сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов.
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