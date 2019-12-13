В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел вечер, посвященный памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На вечере выступил Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Фахраддина Керимова.

В программе прозвучали произведение "Аразбары" Узеира Гаджибейли, симфония "Низами" Фикрета Амирова, "Танец Айши" из балета "Семь красавиц" Гара Гараева, произведения "Sənə də qalmaz" Тофига Гулиева и "Qərənfil" Васифа Адыгёзалова, а также "Адажио" Томазо Альбиони, "Меланхолия" Эдуарда Направника и другие сочинения.

Солисты - заслуженные артисты Сахиб Пашазаде (тар), Анар Шушалы (вокал), Алексей Милтых (виолончель) и Наргиз Алиева (фортепиано), а также Джейла Сеидова (скрипка), Ровшан Амрахов (скрипка).