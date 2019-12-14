Day.Az представляет интервью с молодым художником Бахрузом Кенгерли.

Рисовать меня научил отец. Он каждый день, уходя на работу, оставлял мне натюрморты, которые я должен был нарисовать до его прихода. Он окончил художественное училище, но не пошел дальше. Хотя для меня он все равно художник. Он - мой первый учитель.

Но я также увлекался спортом. Ходил долгое время на кикбоксинг, затем на футбол, играл в клубе. В девятом классе, когда я думал поступать ли в Художественное училище им. Азима Азимзаде или пойти в спорт, сделал шаг в сторону искусства.

Первые годы обучения я, можно сказать, потратил впустую. Раньше мне казалось, что поступления в училище достаточно, чтобы кем-то стать. Но понял, что должен стараться что-то сделать раз уж я здесь. Тогда я пошел в Дом художников в подмастерья, где уже на практике стал учиться рисовать, узнавать, как живут художники, увидел хорошие и плохие стороны стези и людей в ней.

Художники - изюминки общества, ведущая сила. Именно интеллигенция, люди искусства формируют наше общество. И если поэт, например, ведет себя некультурно на улице, то что ждать от обывателей? Люди искусства своим творчеством, своим взглядом должны вести общество вперед.

Каждый из нас - ведущая сила. Может кто-то не верит в свою важность, но это не значит, что это не так. Я понимаю свою важность, и знаю, что я на верном пути.

У меня было много возможностей уйти с этого пути. Уйти туда, где было возможно бы лучше и легче. Но я понимаю, что я - часть этого общества, вижу его недостатки и не могу просто так взять и уйти. Для меня это равнозначно дезертирству. Конечно, когда что-то идет не так, я опечаливаюсь. Но когда вижу результат, вижу плоды своего труда, это меня мотивирует. Я понимаю, что на что-то влияю.

Я живу за счет своих картин. И если их у меня покупают, значит, я что-то делаю правильно. Я не боюсь продавать свои работы. Когда-то мне, конечно же, было трудно расставаться со своими картинами, но потом стал иначе смотреть на это. Приобретение какой-то семьей твоей работы дает тебе мотивацию. Это значит, что твой труд ценится.

Я становлюсь старше и теперь мне важнее качество работ, а не их количество. Поэтому то, что я делал два года назад, сильно отличается от того, что делаю сегодня. Меняется качество работ, но со стороны может показаться, что упала продуктивность.

Всегда ставлю себе цели, и они меня мотивируют. Главное двигаться, работать, а не говорить попусту, жаловаться. Всегда есть куча причин, чтобы жаловаться. Я каждый день веду внутреннюю борьбу с самим собой и своими мыслями.

Нужно понимать, что твой друг и враг, виновник всех побед и поражений - это твой ум. Ты должен уметь постоять сам за себя, сам поверить в себя, тогда поверят и другие. Сильный человек, оставаясь наедине с собой, понимает свои изъяны, понимает, что он устал. Это как в боксе, тебе нужно отдышаться, нужен тайминг, нужно расстояние.

Есть вещи, с которыми нельзя мириться. Мне не нравится, когда кто-то ведет себя некультурно. Пусть человек будет необразованным, но он будет знать этику общения, правила перехода улицы и т.д. Все начинается с того, что ты закрываешь глаза на плохой поступок. После этого ты не имеешь права жаловаться на жизнь. Например, если при тебе кто-то бросает мусор на землю, то надо сказать человеку, что так делать нельзя. Ошибся человек, его надо поправить.

Я восхищаюсь людьми, которые делают что-то с любовью, а не потому что "это работа". Люди должны понимать, какую важную роль они играют в обществе. Мало одного таланта, мало одного желания, нужно действовать. Чтобы стать кем-то, чтобы стать собой, нужно познавать себя и познавать мир вокруг. Нужно прочувствовать мир, понять, что у тебя лучше всего получается, что тебе нравится делать.

Быть художником, это больше чем хорошо рисовать. Если бы это было иначе, то не было бы вообще художников, так как появились фотоаппараты. Сначала ты, конечно же, учишься хорошо рисовать, это необходимо. После этого начинается самое сложное, то чему не научат в академии. Я до сих пор формирую свое мышление, свой образ жизни. Я расту, меняюсь, меняется мой взгляд и меняется мое творчество.

Я очень долго шел к своему стилю. Года четыре назад я его нашел. Пока что у меня нет единого тематического взгляда на живопись, есть лишь технический подход, узнаваемый почерк. Мне не важна тематика, я пока улучшаю свои навыки, чтобы более виртуозно пользоваться своей техникой письма. Но всегда есть куда двигаться.

У меня есть две скрытые стилистики, которыми я пользуюсь. Это другая техника письма, которую мало кто знает. Я рисую работу в другом стиле, другой технике, но после того как она высохнет, я начинаю придавать картине свой узнаваемый почерк. Но время меняется, люди меняются, и соответственно, может быть, изменится мой стиль.

Моя задача - вытащить на свет более сильную работу, чем вчера. Чтобы я почувствовал, что я расту. Это одна из целей, которая меня мотивирует. И только я сам пойму, когда это случится. Моя задумка намного грандиозней, чем реализация. Я хочу подойти ближе к своим задумкам для их реализации.

Я верю в силу одной картины. Одна картина может удовлетворить меня настолько, что все остальные работы останутся в ее тени. Мы же всю жизнь ищем кого-то одного, мы же не ищем пятерых-десятерых. Не все могут тебя понять, может быть, даже никто не поймет. Но шанс на одного больше. То же самое с картиной. И я все еще работаю над этим и буду работать, чтобы удовлетворить свое эго.

Искусство - вещь спорная. Это природа, это жизнь. Это, в любом случае, дело вкуса. Оно как музыка - приватная, сокровенная. Это как разговор с богом, как молитва, у каждого своя.

Творчество - настолько интимный момент, что я даже перестал подпускать к нему самых любимых. Это все-таки не футбол, это не командная игра. В искусстве нужно ссылаться только на себя.

За каждой картиной стою я, это автопортрет. Мне нравится удивлять себя, удивлять других. Творчество - это самовыражение. Я чувствую себя более полноценным, когда создаю картины.

Мною движет мысль стать уникальным, несравнимым, найти исключительно свой путь, свой подход. Надо дать свободу своей индивидуальности. Я хочу найти свое, безоговорочное, потому что в своем амплуа я буду единственным.

Франгиз Агаларова