В рамках Года театра России и в преддверии 100-летия Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна с большим успехом и при аншлаге проходят гастроли Российского государственного камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В первый вечер на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета зрители смогли посмотреть грандиозный спектакль "Искатели жемчуга" в постановке народного артиста России Юрия Александрова по произведению Жоржа Бизе на либретто Эжена Кормона и Мишеля Карре.

Во второй вечер бакинцы смогли получить истинное наслаждение от игры актеров в опере "Фауст" Шарля Гуно на либретто Жюля Барьбе. Трагедия немецкого писателя Иоганна Вольфганга Гете "Фауст" в разное время вдохновила сразу несколько композиторов на написание музыкальных произведений. Творческий дух Фауста возник в загадочных и причудливых веках Средневековья. Тогда человек, проникшись верой в свое могущество и вооружившись силами таинственной науки алхимии, искал "философский камень" с целью превращать любой металл в золото, искал "эликсир жизни", желая вернуть себе молодость. В это время появляются рассказы о магах, которые продали душу дьяволу, чтобы тот помог им постичь тайну бытия. Одной из самых популярных старинных легенд стала легенда о докторе Фаусте - студенте-чернокнижнике, бродячем ученом, познавшем премудрости алхимии и волшебства и водившем дружбу с чертом...

По словам Юрия Александрова, за последние десятилетия было предпринято много попыток зомбирования человека: "Подчинить человеческий разум и душу пытались многие мировые режимы. Это происходило в период коммунистического режима, в какой-то степени происходит сейчас. Достаточно посмотреть на современные информационные войны. Людям во всем мире внедряют в сознание различную информацию. Вторжение в человеческое сознание, попытка создания нового Франкенштейна - вот, что я вижу в истории Фауста".

Действие спектакля своеобразно перенесено в наши дни. В современном, экспрессивном спектакле режиссер поднимает вечные проблемы философии бытия, размышляет о призвании человека, о противостоянии ада и рая, добра и зла, и, вместе с тем, живо реагирует на сегодняшние события в мире. Зрителям предлагается новое, во многом неожиданное прочтение классической оперы: изменён порядок сцен, на первый план выведены личные переживания персонажей и показаны они более крупно и подробно. Но при этом сохраняется верность музыкальному первоисточнику, его духу и идеологии.

Главные герои - это пациенты, а Мефистофель - главврач маленькой психиатрической клиники, который проводит свои эксперименты над человеческим разумом. А потому Мефистофель - не просто карикатурный дьявол с рожками, он самый обычный человек и, может быть, где-то совсем рядом. От этого еще страшнее! А слова коварного Мефистофеля "Люди гибнут за металл" в одном из самых ярких моментов спектакля становятся его своеобразным лейтмотивом. Продать свою душу и тело за вечную молодость и любовь... к деньгам, славе, наслаждениям, чувственным удовольствиям... Темы, которые просто не могут потерять актуальности. Они вечны, как само человеческое существование...

Блистательная игра актеров, лауреатов международных конкурсов - Сергей Алещенко (Фауст), Юрий Борщев (Мефистофель), Валентина Феденева (Маргарита), Виктория Мартемьянова (Зибель), Егор Чубаков (Валентин), Наталья Воробьева (Марта), Антон Морозов (Вагнер), Виктория Мартемьянова (Клеопатра), Наталья Воробьева (Лаис) - и танцевальной группы только усиливали эффект восприятия постановки.

Опера была представлена на французском языке с русскими субтитрами. Дирижер-постановщик - Максим Вальков, художник-постановщик - народный артист России Вячеслав Окунев, балетмейстер - Надежда Калинина, хормейстер - Игорь Потоцкий, художник по свету - Ирина Вторникова, видеоарт - Даниил Бакалин.

Напомним, что завершит гастрольное турне гала-концерт солистов и оркестра театра "Санктъ-Петербургъ Опера", который пройдет 19 декабря в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. В программу войдут арии и дуэты из популярнейших опер русских и зарубежных композиторов - П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, Р. Щедрина других.

Спектакли на бакинской сцене представлены в том же самом виде, что и на родной сцене театра в Санкт-Петербурге.

Билеты продаются в кассах театров, в централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.az. Цены на билеты на все спектакли - от 5 до 15 манатов.

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