Известный пианист Риад Мамедов сделал нечто новое в мире музыки - 15 декабря в Москве состоялась премьера его проекта четыре сказки из "1001 ночи".

Как сообщает Day.Az, принцип проекта - взгляд на Запад через призму Востока, что является новой идеей в области музыки. В четырёх концертах пианист Риад Мамедов и его джазовое трио рассказывают историю музыки XX века.

Вдохновивший музыканта сборник "1001 ночь" о персидском царе Шахрияре и его жене Шахерезаде строится по принципу обрамленной повести, позволяющей включать в содержание новые, имеющие самостоятельное значение тексты. Именно этот принцип Риад Мамедов использует для построения своего цикла концертов. В четырёх музыкальных сказках отражаются разные мироощущения, личные истории, переживания композиторов и исполнителей, связанные с появлением новой музыки.

15 декабря трио Риада Мамедова представило "Первую ночь" - NARDIS в тропической оранжерее "Аптекарского огорода". Как отмечено на сайте Hortus.ru, "Первая ночь" - NARDIS - это джазовые баллады, которые прозвучали в исполнении трио Риада Мамедова.

ХХ век знаменует собой появление новых стилей. Во всём - в отношениях между людьми и в музыке. В Америке появился джаз. Уже в 20-е годы белые музыканты интегрировали его в европейскую культуру. Но он разительно отличался от Нью-Арлеанского или джаза из Канзас-сити. А главное, он отличался образом мысли. Это была по-европейски интеллектуальная музыка. Если в американском джазе о чувствах принято говорить прямо, то в европейском - громко молчать. Программа NARDIS - первая музыкальная "повесть" - грезы и предвосхищение джаза, как одного из знаковых явлений XX века. Это взгляды на джаз с точки зрения Востока. Чтобы достичь этой цели, Риад Мамедов создал новую саунд-концепцию, которая стала ключом к пониманию Востока через призму Западной традиции.

Отметим, что в трио Риада Мамедова вместе с пианистом выступают Е. Рябой (ударные), И. Кондур (контрабас), А. Лупачик (бас).

СПРАВКА: Риад Мамедов родился в семье художников. Окончил Московскую консерваторию и аспирантуру по специальности "фортепиано", а также теоретическую аспирантуру как музыковед. Выступал на международных фестивалях в Бельгии, Канаде, Франции, России и Азербайджане. Играл с оркестром MusicAeterna Теодора Курентзиса, Канадским камерным Niagara Silkway, Münchner Philharmoniker и другими. Риад Мамедов ведет педагогическую деятельность. Он - автор научных статей и публикаций по систематизации жанров в современном музыкальном искусстве Азербайджана, автор термина "гибридные жанры".

Ф. Агаларова