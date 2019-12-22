В рамках первого Республиканского фестиваля вокалистов в Нахчыванском государственном музыкальном театре имени Джалила Мамедгулизаде прошел концерт камерного оркестра под управлением народного артиста Чингиза Ахундова Нахчыванской государственной филармонии, сообщили Day.Az организаторы вечера.

В концертной программе приняли участие народный артист Самир Джафаров, заслуженные артисты Турал Наджафов, Гюльянаг Фарзалиев, Мубариз Аскеров, Эльчин Нагиев и другие, которые исполнили произведения азербайджанских и мировых классиков.

Фестиваль - новый проект Mədəniyyət TV, который проходит при организации Министерства культуры Азербайджана. В рамках фестиваля с 17 по 24 декабря известные вокалисты и талантливые молодые исполнители из различных регионов страны представят образцы азербайджанской и мировой классической музыки в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны. Автор идеи и художественный руководитель фестиваля - директор Mədəniyyət TV Рамиль Гасымов.

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