Авторитетное британское издание The Times, подводя итоги десятилетия, выбрало лучшие архитектурные строения, которые были построены с 2010 года по сегодняшний день. Центр Гейдара Алиева занял первое место в рейтинге издания.



Как передает Day.Az, автором списка является известный архитектурный журналист Джонатан Моррисон.



В своей статье Моррисон назвал Центр Гейдара Алиева лучшим из проектов Захи Хадид - великого британского архитектора и дизайнера арабского происхождения, которая скончалась в 2016 году в возрасте 65 лет.



"Этот плавный, складной дизайн центра мгновенно приобрел знаковый статус и украсил тысячи обложек журналов. Здание, которое является наследием "королевы кривой" продолжает сиять и удивлять людей своей изысканностью по сей день", - отметил автор, восторгаясь уникальностью Центра Гейдара Алиева.

Центр Гейдара Алиева в Баку - это комплексное сооружение, которое включает в себя аудиториум (конгресс-центр), музей, выставочные залы, административные офисы. Центр призван осуществлять последовательную деятельность в сфере фундаментального изучения философии государственного строительства и идеологии азербайджанства общенационального лидера Гейдара Алиева, а также содействовать всемерному развитию азербайджанской истории, языка, культурных, национальных и духовных ценностей.

Проект центра был разработан в 2007 году Захой Хадид. Центр Гейдара Алиева считается одним из символов современного Баку. В 2014 году признан самым лучшим в мире зданием - премия 2014 Design of the Year.

Фото: официальный сайт Центра Гейдара Алиева