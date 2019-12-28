Новый год - самый любимый и ожидаемый праздник в году, особенно для детей. Это время чудес и волшебства, удивления, подарков и поздравлений. Каждый ребенок с трепетом ждет этого праздника, с подарками от доброго волшебника Деда Мороза и его внучки Снегурочки, и, конечно же, родителей. Но наши дети сами решили сделать шикарный подарок для своих родителей и друзей, представив в Бакинском книжном центре премьеру спектакля "Скоро Новый год", сообщает Trend Life.

И сделал это коллектив нового детского театра OYAN, созданного при Baku Book Center, подарив в этот вечер музыкальное и шуточное новогоднее представление. Забавная пьеса о режиссере, который хочет поставить спектакль, особенно порадовала игрой маленьких актеров. В спектакле также принимал участие хор Гимназии искусств и учащиеся Бакинской хореографической академии. Первый показ театра и выступление юных актеров было встречено овациями зрителей, среди которых были такие знаменитости, как народная артистка, певица и композитор Тунзаля Агаева, заслуженная артистка, ведущая Наргиз Джалилова, директор ASAN Radio Эмин Мусеви, телеведущий Джейхун Али, продюсер Ялчын Джаббаров и другие. Режиссер спектакля Микаил Бейлерли, музыкальный редактор Вугар Джамалзаде и весь творческий коллектив были отмечены памятными призами и дипломами.

Бакинский книжный центр открыл свои двери для посетителей 1 сентября 2018 года. Созданный по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Бакинский книжный центр предлагает широкий ассортимент книг различных жанров на азербайджанском, русском, турецком, английском, китайском, французском, немецком, арабском и других языках. Площадь Baku Book Center составляет около 2500 квадратных метров. Основная цель БКЦ - пробудить в людях интерес к книге как к носителю культурных, духовных ценностей и полезных знаний. В центре также организуются мероприятия с участием международных организаций и дипломатических представительств. На специальных сенсорных экранах можно получить информацию обо всех книгах, представленных в центре, ознакомиться с новинками.