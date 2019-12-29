28 декабря в преддверии нового года в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся грандиозный показ спектакля "Аршин мал алан" Узеира Гаджибейли.

Спектакль собрал большую зрительскую аудиторию и прошел при полном аншлаге. Среди гостей вечера были видные государственные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

Яркая игра артистов, красочные декорации и костюмы представляли спектакль очень зрелищным и интересным. На протяжении всего вечера зрители аплодировали участникам спектакля в такт музыкального сопровождения.

В этот день главные партии на высоком профессиональном уровне исполняли народные артисты Азербайджана Азер Зейналов (партия Аскера), Гюльяз Мамедова (партия Телли), заслуженные артисты Инара Бабаева (партия Гюльчохры), Сабина Вахабзаде (партия Аси), Джахангир Гурбанов (партия Солтан бека), Турал Агасиев (партия Сулеймана) и Алекпер Алиев (партия Вели).

Дирижировала спектаклем заслуженная деятель искусств Азербйджана Севиль Гаджиева.

В заключение спектакля зрители стоя продолжительными овациями благодарили артистов за впечатляющий спектакль, выкрикивая возгласы "браво!"

Н. Гасымова