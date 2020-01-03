В Международном центре мугама при организационной поддержке Общественного объединения "Культурный очаг Ашуг Шамшир" прошел вечер поэзии, посвященный 80-летию со дня рождения поэта, переводчика Мамеда Аслана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в начале мероприятия был демонстрирован видеоролик, посвященный жизни и творчеству Мамеда Аслана.

Выступивший на мероприятии председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов поделился своими воспоминаниями о поэте, отметив, что знал его с детства. "Он был душевно связан с Кяльбаджаром. Он оставил глубокий след в моей жизни. Он был прекрасным художником. Мамед Аслан сильно любил свою Родину и готов был отдать жизнь за нее. Заслуженный работник культуры М. Аслан был также удостоен ордена "Шохрат", - отметил Дж. Гурбанов.

На мероприятии выступили народный поэт Сабир Рустамханлы, доцент БГУ Алемдар Джаббарлы, главный редактор издательства "Азернешр" Аловсат Агаларов и др., которые рассказали о творчестве Мамеда Аслана и поделились своими воспоминаниями о нем.

В ходе вечера в исполнении заслуженного работника культуры Адалята Делидаглы под сопровождение ашугской мелодии "Рухани" прозвучали стихи поэта. Мероприятие продолжилось ашугскими исполнениями.

Отметим, что мероприятия, посвященные памяти мастеров ашугского искусства, проходящие в Международном центре мугама, встречаются со стороны зрителей с большим интересом. Цель проведения вечеров памяти известных представителей ашугского и мугамного искусства, а также представителей композиторской школы - пропаганда среди общественности музыкального наследия Азербайджана.