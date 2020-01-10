Бакинцы отметили 75-летие народного артиста России Максима Дунаевского - ФОТО

В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялся творческий вечер, посвящённый 75-летию российского композитора, народного артиста России Максима Дунаевского. Об этом сообщили Trend в РИКЦ, передает Day.Az.

На вечере прозвучали произведения Максима Дунаевского в исполнении учащихся музыкальных школ города Баку. В роли ведущей вечера выступила выпускница Бакинской музыкальной академии Фарида Наджафова.

Музыкальная программа вызвала большой интерес у зрительской аудитории.

Отметим, что наряду с симфоническими, камерными и вокальными произведениями, Максим Дунаевский является автором музыки для театра, кино и эстрады.

Среди его произведений - концерт для фортепиано с оркестром, кантата для хора, произведения для камерно-инструментальных ансамблей, сонаты, циклы романсов, хоры. Дунаевский - автор музыки к более чем 60 фильмам.

С 2015 года является художественным руководителем и председателем Художественного совета Московской областной филармонии.