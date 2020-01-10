В Филармонии праздничным концертом отметили Рождество Христово - ФОТО

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел праздничный вечер, посвященный Рождеству Христову, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди гостей вечера были председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин, Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, представили религиозных общин, дипломатических миссий, творческой интеллигенции и молодежи.

Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. В православии входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным Рождественским постом. Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Польская и Украинская православные церкви, а также Грекокатолическая церковь (в пределах Украины), старообрядцы и старостильные церкви празднуют 25 декабря (7 января). Константинопольская, Элладская, Болгарская и ряд иных поместных православных церквей празднуют 25 декабря по новоюлианскому календарю. Католическая и протестантские церкви - 25 декабря по григорианскому календарю.

В Азербайджане ежегодно Рождество празднуется православной христианской общиной. На протяжении веков представители различных народов и конфессий живут в Азербайджане в условиях добрососедства, дружбы и взаимного доверия. Не случайно, первые христианские храмы на Кавказе появились именно в нашей стране. В Азербайджане никогда не было случаев национально-расовой дискриминации, религиозной нетерпимости. Христиане Азербайджана, как и представители других конфессий являются полноправными членами общества, принимают активное участие в его жизни. В стране имеется несколько православных храмов. Одним из приоритетных направлений государственной политики является сохранение и дальнейшее развитие в обществе этнокультурного разнообразия, мультикультуральных традиций и атмосферы терпимости.