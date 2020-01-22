В Баку оригинально отметят юбилей Алмаз Мустафаевой - ФОТО

В Азербайджанском государственном театре юного зрителя 25 января в 19.00 пройдет вечер, посвященный 70-летию заслуженной артистки Азербайджана Алмаз Мустафаевой, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

В данное время идут репетиции над оригинальным театрализованным представлением, который ставят режиссер театра, заслуженный артист Ниджат Кязымов и художник Мустафа Мустафаев. В юбилейном вечере примет участие весь коллектив театра. Будут представлены фото- и видеоматериалы творческой жизни юбиляра, которая 50 лет жизни посвятила ТЮЗу.