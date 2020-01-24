Баку и Москва подписали протокол о сотрудничестве в сфере культуры, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Подписание контракта состоялось в рамках конференции "Баку-Москва - диалог культур".

Со стороны Азербайджана документ подписал начальник Главного управления культуры города Баку Джалил Меликов, со стороны России - руководитель Департамента культуры г. Москвы Александр Кибовский.

Отметим, что в течение трех дней в Баку проходят конференция "Баку-Москва - диалог культур" и другие мероприятия, которые заложат фундамент для расширения отношений и тем, которые будут обсуждены в ходе предстоящего Гуманитарного форума в Баку.

"Баку-Москва - диалог культур" - это проект, который впервые реализуется между двумя столицами - Баку и Москвой.

Из России в мероприятии участвует делегация в составе около 150 человек, в состав которой вошли министры, представители правительства Москвы, депутаты, ученые, ректоры вузов, деятели искусства и культуры.