Международный центр мугама продолжает реализацию проекта "Вечера ашугской музыки" ("Aşıq musiqisi axşamları"), сообщили Day.Az в пресс-службе Центра.

Очередной вечер в рамках проекта состоится в 19.00 5 февраля в Центре мугама. В этот вечер выступит ашуг Джахангир Сананоглу. В его исполнении прозвучит дастан "Аслан шах и Ибрагим".

Основной целью проекта является пропаганда ашугского искусства, являющегося одной из древних составных частей азербайджанской музыкальной культуры устной традиции.

Искусство азербайджанских ашугов - это совокупность поэзии, искусства декламации, танцев и вокальной инструментальной музыки. Ашугское искусство считается символом национальной идентичности и хранителем азербайджанского языка, литературы и музыки. В 2009 году искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az, Azernews.az.

Билеты на вечер можно приобрести онлайн на сайте iTicket.az, в центрах ASAN xidmət, а также во всех кассах города.