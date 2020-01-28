27 января режиссер российского мультипликационного сериала "Смешарики", "Фиксики" и других замечательных мультфильмов наш соотечественник Джахангир Сулейманов отметил 50-летие. В связи с этим Day.Az побеседовал с режиссером-аниматором о его главном проекте "Смешарики", узнал, как зарождался мультсериал и многое другое.

Я попал в анимацию практически случайно. Я рисовал всю свою жизнь, с детства. После учебы в Санкт-Петербурге я вернулся в Баку. Тогда известный режиссер-аниматор Эльчин Ахундов открывал здесь курсы анимации, и я поступил к нему. Потом я вновь уехал в Санкт-Петербург и так случилось ,что в Петербурге открылась студия анимации и я остался в России.

Персонажи "Смешариков" были придуманы в 2003 году. Самый популярный вопрос - почему Смешарики круглые. Я часто ,в шутку, отвечаю : потому что круг - идеальная форма, как говорил Аристотель. Хотя кто его знает почему они круглые. Наверное, потому, что они такими родились. Была идея создать в сериале мир без насилия. Здесь живут персонажи с различными характерами, кто-то обидчивый, кто-то слишком много рефлексирует, ну как обычные люди. Они живут, иногда ссорятся, мирятся, но все это не носит насильственного характера. И главное все они любят друг друга.

При создании проекта очень важно иметь отличную команду. И "Смешарикам" в этом очень повезло. Прекрасный сценарист Алексей Лебедев придумал характеры и написал практически весь сценарий, который мы так любим. У нас замечательные композиторы, Сергей Васильев и Марина Ланда. У нас словно образовалось некое ядро, движущее всю махину. И этот мультсериал "выстрелил".

"Смешарики" приобрел безумную популярность. Когда я приезжаю в какую-то другую страну, другой город, то от всех слышу слова благодарности. Но эта благодарность не лично мне, над мультфильмом работала большая команда. Также это заслуга нескольких режиссеров. У каждого свой подчерк, но внутри сериала они работают под общей концепцией. Я, например, люблю работать над "философскими" сериями, кто-то любит экшн и берет серии с какими-то происшествиями.

Когда мы начали создавать мультсериал, мы не думали о том, чтобы вписаться в какой-то формат. Тогда не было такого понятия. То есть, мы не анализировали то, для кого снимается мультфильм. А сегодня существуют более жесткие рамки. В игру всегда интереснее играть когда в ней есть правила. И, конечно, правила нужны, но сейчас они стали более формальными. В "Смешариках", например, может быть серия и про гонки и про поиск смысла жизни. У меня есть серия - аллюзия на "Мертвеца" Джима Джармуша. Смешарики - это уникальный сериал, фактически состоящий из авторских фильмов.

После "Смешариков" родился образовательный мультфильм "Пин-код", потом "Смешарики" появились в 3D. У нас на "Пин-коде" есть специальный консультант, который объясняет некоторые научные детали, так как их много в мультфильме. Например, объясняет строение молекул, чтобы мы их правильно нарисовали, или теорию струн.

Никто не ожидал что "Смешарики" завоюют такую популярность. Я помню тогда отправился к друзьям в Италию и привез их детям первую видеокассету с первыми сериями "Смешариков". Их дети смотрели японские мультфильмы и к моей кассете отнеслись сначала скептично. Но после того как они посмотрели мультфильм, стали его настоящими фанатами.

Сейчас разработка мультфильмов более развита. Существует фокус-группы .Есть огромные фирмы, которые проводят опросы по всей стране. Они узнают о предпочтениях зрителей, демонстрируют им пилотные версии мультфильмов, спрашивают почему им нравятся определенные персонажи и т.д.

Мультик сегодня должен быть ярким. Дети часто не смотрят советские мультфильмы, потому что в них слишком медленное течение времени и изображение кажется более бледным в сравнении с современными мультфильмами . Сейчас другое время, есть много технических возможностей. Поэтому, наверное, и дети сегодня другие. Это надо принять как факт. Если мультфильм не увлечет их за несколько первых секунд, то они его не будут смотреть. Поэтому мультфильмы должны быть яркими, динамичными. Идеи могут быть разные, но картинка должна быть яркой, увлекательной.

Возрождение анимации в Азербайджане начнется с открытия образовательных курсов. Об этом всегда говорит и Эльчин Ахундов. У Азербайджана есть большой потенциал в этом деле. Благодаря Рашиду Агамалиеву, организатору и идейному вдохновителю первого международного анимационного фестиваля в Азербайджане - "Анимафильм", анимация в Азербайджане приобрела второе дыхание. У меня есть идея образовательного анимационного сериала для Азербайджана. Даже написан синопсис первой серии. Очень бы хотелось осуществить его в Баку, силами азербайджанских аниматоров. Надеюсь, когда-нибудь эта мечта осуществится.

Сейчас я работаю над новыми-старыми "Смешариками" (перезапуск сериала в 2D), "ПИН-кодом", над сериалом "Пиратская школа", "Приключения Пети и волка" ( оба "Союзмультфильм"), работаю еще над "Как Алена и Данила добру учились" (Президентский грант РФ) и являюсь ведущим режиссером сериала "Академия Косми".

Франгиз Агаларова