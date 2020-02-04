31-го января в Международном центре мугама прошел очередной концерт из цикла масштабного проекта Центра - "Вечера мугама" ("Muğam axşamları"), на котором в исполнении солистов Центра мугама - Алмаханум Ахмедли, Сабины Арабли и Гусейна Меликова - был представлен мугам "Баяты-Шираз".

Выступившие на концерте ханенде в совершенстве представили зрителям технические возможности и философию мугама "Баяты-Шираз", содержащего в себе лирический контент.

Музыканты продемонстрировали яркое и проникновенное исполнение дестгяха, которое отличалось прекрасной своеобразной сыгранностью.

На концерте присутствовали представители культуры, искусства и общественности. Публика с большим интересом встретила выступления талантливых исполнителей.

Отметим, что Центр мугама реализовывает ряд проектов, направленных на пропаганду азербайджанской национальной музыки. Одним из них является проект "Вечера мугама" ("Muğam axşamları"). Цель проекта - пропаганда будущим поколениям усовершенствованного в результате процесса развития богатого мугамного наследия. В реализуемых концертах проекта в прекрасном исполнении известных ханенде зрителям были представлены основные мугамы, а также народные песни и теснифы. Зрители уделяют огромное внимание проекту, который осуществляется в целях пропаганды будущим поколениям философии мугамного искусства.

Билеты на концерты проекта можно приобрести во всех кассах города, в центрах Службы "Asan" и на сайте iTicket.az.