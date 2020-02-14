В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась выставка "Пакт Рериха - мир через культуру", посвященная 85-летию этого значимого события в истории мировой культуры. Об этом сообщили Trend в пресс-службе РИКЦ, передает Day.Az.

Мероприятие было организовано инициативной группой поддержки Международного центра Рерихов в Баку и представительством Россотрудничества в Азербайджане.

Пакт Рериха (также известный как Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников) - первый в истории международный договор о защите культурного наследия, установивший преимущество защиты культурных ценностей перед военной необходимостью, подписанный в Вашингтоне представителями двадцати одной страны Северной и Южной Америки 15 апреля 1935 года. Документ носит имя его создателя, великого русского художника, ученого и общественного деятеля Николая Рериха. Пакт Рериха является основой международного права в области охраны культуры.

Перед гостями выступили руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, атташе по культуре посольства Индии в Азербайджане Суджеш Чандра Синха, член инициативной группы поддержки Международного центра Рерихов в Баку Лала Султанова, преподаватель Бакинского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова Риза Халилов, художник Гусейн Миртагави, фотохудожник Рустам Гусейнов.

Студенты Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Айдан Гулиева и Агазаде Шамс представили зрителям музыкальную программу. Концертмейстер - преподаватель Академии Ульвия Алиева. Был показан документальный фильм "Пакт Рериха. Мир через культуру", созданный в 2015 году по заказу Международного центра Рерихов. Выставка продлится до 20 февраля.