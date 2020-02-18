В сети кинотеатров премиум-класса CinemaPlus стартует выгодная акция самого звёздного отечественного комедийного фильма Qış nağılı ("Зимняя сказка"), сообщили Trend в пресс-службе CinemaPlus, передает Day.Az.

Зрители, купившие билеты на первую часть фильма Qış nağılı, могут предъявить данный билет кассиру и получить 50 процентную скидку на билет любого сеанса второй части кинокартины.

Кинолента Qış nağılı является самым крупным проектом 2019 года компании Cinemazadeh, она состоит из двух частей - Qış nağılı: Biri vardı, biri yox и Qış nağılı: Göydən üç alma düşdü.

Генеральный продюсер фильма, автор идеи и режиссер-постановщик - Джафар Ахундзаде. Авторы сценария - Вугар Гусейнов, Талыб Ахмедов и Джафар Ахундзаде, вторые режиссеры - Вюсал Гаджигадир и Вюсал Ахмедзаде, операторы-постановщики - Рауф Гурбаналиев и Орхан Мамедов, исполнительные продюсеры - Эмиль Давудзаде, Исмаил Багиров и Алисаттар Гулиев, художник-постановщик - Заур Абдуллаев, композитор - Рухин Мамедов (Rino Rhodes), музыкальный редактор - Айнур Ахундзаде, художником по костюмам - Мехрибан Эфенди, художник по гриму - Айтен Гусейнзаде, пост-продакшн - Руфат Керимзаде, режиссёры-монтажа - Руфат Керимзаде и Вугар Исламзаде, звукорежиссёры - Азад Велиев и Орхан Агаларов.

Отметим, что фильм состоит из нескольких историй, которые произошли в одном отеле в новогоднюю ночь. Герои сгруппированы по данным историям. В ролях: Эльджан Расулов, Оксана Расулова, Саида Гулиева, Санубар Искендерли, Огтай Алиев, Ася Абдуллаева, Алихан Раджабов, Талех Юзбеков, Ровшан Мамедли, Самира Эфенди, Диляра Кязымова, Мурад Дадашов, Гюнель Мамедова, Меджид Гусейнов, Шалала Шахваладгызы, Ислам Мехралиев, Кямаля Пириева, Джейхун Зейналов, Нофель Шахмароглу, Абдул Махмудов, Элмеддин Джафаров, Агиль М. Гулиев, Самир Алескеров, Зульфия Гурбанова, Эркин Эргин, Эльвин Ибра, Вюсал Гаджигадир, Земфира Садыхова, Дениз Ахундзаде, Илькин Гасани и Турал Асадов, а также турецкие звезды Халил Сезаи и Мюге Боз.

В фильме главные саундтреки исполнили такие звёзды, как народные артисты Бриллиант Дадашева и Тунзаля Агаева, исполнители Эльнур Гусейнов, Диляра Кязимова, Эльвин Новрузов (L'veen) и Самира Эфенди.