В рамках проекта Международного центра мугама "Unudulmayanlar" (Незабываемые) прошел вечер памяти легендарной исполнительницы, оперной певицы, народной артистки Рубабы Мурадовой, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В концертной программе были представлены композиции из репертуара Рубабы Мурадовой.

На открытии вечера секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми рассказал о жизни и творчестве Рубабы Мурадовой, которая внесла большой вклад в развитие национального искусства.

Рубаба Мурадова родилась 21 марта 1933 года в семье священнослужителя в иранском городе Ардебиль. В 1943 году она вместе с семьёй переехала в город Али-Байрамлы (ныне Ширван) в Азербайджане. Вначале она говорила, в основном, на фарси. Но благодаря отцу, который вложил усилия для того, чтобы Рубаба изучила литературный азербайджанский, она стала петь народные азербайджанские песни. С 1947 года выступала в Сабирабадском государственном драматическом театре, а с 1951- солистка Азербайджанской государственной филармонии. В 1955 году окончила факультет народной музыки Бакинской музыкальной школы имени Асафа Зейналлы, где её преподавателем был известный ханенде Сеид Шушинский. С 1954 года и до конца своих дней была солисткой Азербайджанского государственного театра оперы и балета. Среди партий - Асли, Лейли в опере Узеира Гаджибейли "Асли и Керим", "Лейли и Меджнун", Шахсенем в опере Зульфугара Гаджибекова "Ашуг Гариб", Санем "Скала невесты" Шафиги Ахундовой, Араб Зенги "Шах Исмаил" Муслима Магомаева. Но самой известной ролью была Лейли в опере Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун". А самым известным хитом тех времен была исполненная Рубабой Мурадовой песня "Приветствие Гейдар-бабe! ", написанная на слова из поэмы известного азербайджанского поэта Шахрияра, который жил в Иране. Её выступления всегда отличались эмоциональностью, коллеги Мурадовой по сцене объясняли это ностальгией по родине, Ардебилю, посетить который не могла из-за закрытости советско-иранской границы. Выступала на концертах, известна как исполнительница мугамов, с успехом гастролировала за рубежом. Скончалась 28 августа 1983 года в Баку.

Международный центр мугама продолжает реализацию крупномасштабных проектов, таких как - "Unudulmayanlar" ("Незабываемые"), "Muğam axşamları" ("Вечера мугама"), "Dastan gecələri" ("Вечера дастана"), "Aşıq musiqisi axşamları" ("Вечера ашугской музыки"), "Etnik musiqi inciləri" ("Жемчужины этнической музыки"), которые направлены на пропаганду мугамного искусства, азербайджанской национальной музыки и нематериального культурного наследия Азербайджана.

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