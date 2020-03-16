Народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Рафаэль Дадашов будет похоронен во Второй Аллее почетного захоронения, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Похороны пройдут в 14.00 во Второй Аллее почетного захоронения.

Напомним, что сегодня после продолжительной болезни на 74-м году жизни скончался народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Рафаэль Дадашов.

Рафаэль Дадашов родился 4 января в Нахчыване в семье легендарных актеров театра и кино, народных артистов Мелика Дадашова и Софы Гусейновой. Жизнь в творческой среде фактически предопределила выбор Рафаэля Дадашова. Он поступил в Азербайджанский институт искусств имени Мирзаги Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) и переехал в Баку. С 1976 года он был артистом Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, где воплотил множество ролей в произведениях азербайджанских и зарубежных классиков. Также актер прославился своими ролями в двадцати телеспектаклях и сорока фильмах. Рафаэль Дадашов внес значительный вклад в развитие театрального искусства и кинематографа страны.