Азербайджанский университет культуры запустил акцию "Evdə qal, musiqisiz qalma"

Азербайджанский государственный университет культуры и искусств приступил к реализации в социальных сетях акции Evdə qal, musiqisiz qalma ("Оставайся дома, но не оставайся без музыки"), сообщили Day.Az в пресс-службе университета.

В ходе акции педагоги и студенты Государственного университета культуры и искусств из дома исполняют различные музыкальные композиции. Видеороликами со своими выступлениями они делятся в социальных сетях под хештегом #evdeqalmusiqisizqalma.

За короткий срок акция вызвала большой интерес у пользователей социальной сети, различные музыканты присоединились к инициативе педагогов и студентов данного университета.