Сегодня председателю Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, народной артистке, лауреату Государственной премии СССР, кавалеру орденов "Шохрат", "Шараф" и "Эмек", известной и любимой зрителями актрисе Шафиге Мамедовой исполнилось 75 лет, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Шафига Мамедова окончила в 1968 году актерский факультет Азербайджанского государственного театрального института (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). В 1968 году, будучи студенткой пятого курса, была принята в труппу Азербайджанского государственного драматического театра (сейчас - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр). В 1980 году начала педагогическую деятельность в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств.

Актриса воплотила образы в таких театральных постановках, как "Гамлет" (Гертруда), "Разочарованная девушка" (Сона), "Живой труп" (Маша), "Хайям" (Севда) и многих других. Также зрители хорошо знают ее по ролям в кинофильмах "Наш учитель Джабиш" ("Bizim Cəbiş müəllim"), "Чернушка" ("Qaraca qiz"), "Деде Горгуд" ("Dədə Qorqud"), "Допрос" ("İstintaq"), "День рождения" ("Ad günü") и другие.

В 1980 году за роль Диляры в пьесе Анара "Летние дни города" Шафига Мамедова была удостоена Государственной премии Азербайджана, а в 1981 году за роль жены следователя в фильме Расима Оджагова "Допрос" - Государственной премии СССР.

Представляем читателям подборку фотографий из кинокартин, в которых снялась Шафига Мамедова.