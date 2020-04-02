Алигисмет Лалаев: Каждый гражданин должен мобилизовать усилия в борьбе с угрозой коронавируса

Каждый гражданин должен мобилизовать усилия в борьбе с угрозой коронавируса.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend директор Театра музыкальной комедии, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев, обращаясь к гражданам с просьбой не подвергать угрозе себя и окружающих.

"Оставайтесь дома, чтобы защитить себя, своих родных и близких. Конечно, это непросто, но очень важно. Артисты приходят на встречу с вами через различные проекты в социальных сетях, виртуально представляют вам свои роли. Мы знаем, что в ближайшее время эта ситуация с коронавирусом будет преодолена, и все мы вернемся на свои рабочие места. Мы вновь пригласим вас в театр на новые спектакли. Но для всего этого необходимо соблюдение одного правила - оставаться сегодня в своих домах!" - сказал Лалаев.

Напомним, что в рамках мер, осуществляемых государством по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана, требуется пребывание людей в своих домах и квартирах, местах постоянного или временного проживания (пребывания). В связи с вышеизложенным, деятельность по различным направлениям, кроме сфер работы и услуг, необходимых для обеспечения жизни и деятельности людей, прекращена с 00:00 31 марта 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года.