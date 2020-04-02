Народная артистка Тарана Мурадова: К эпидемии коронавируса надо относиться со всей серьезностью

К эпидемии коронавируса надо относиться со всей серьезностью, призвала в видеобращении проректор по международным связям Бакинской академии хореографии, народная артистка Азербайджана Тарана Мурадова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Посмотрите, что творится в мире! Эта очень большая проблема! Наше государство проводит очень большую работу по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Верьте в Бога, берегите родителей, детей, близких и родных. Сидите дома, будьте терпеливыми. Азербайджанский народ очень сильный, и я уверена, что мы обязательно победит эту страшную болезнь",- отметила Тарана Мурадова.

Отметим, что до сих пор в стране зафиксированы факты инфицирования коронавирусом 400 человек. Из них вылечились 26, скончались пять человек. Лечение остальных 369 продолжается в больницах особого режима. Напомним, что в рамках мер, осуществляемых государством по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана, требуется пребывание людей в своих домах и квартирах, местах постоянного или временного проживания (пребывания). В связи с этим деятельность по другим направлениям, кроме сфер работы и услуг, необходимых для обеспечения жизни и деятельности людей, прекращена с 00:00 31 марта 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года.