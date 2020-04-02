Дочь Хана Шушинского Бейимханым Джаванширова и народный артист Фикрет Вердиев обратились к общественности

Дочь легендарного исполнителя мугама Хана Шушинского, руководитель Фонда Хана Шушинского Бейимханым Джаванширова-Вердиева и ее супруг, создатель ансамбля "Гёй-гёль" и Гянджинской государственной филармонии, народный артист Азербайджана Фикрет Вердиев в интервью Trend призвали общественность со всей серьёзностью отнестись к пандемии коронавируса и неукоснительно соблюдать требования правительства и ВОЗ, передает Day.Az.

"Дорогие сограждане, друзья и родные! Создалась очень тяжелая обстановка, поэтому призываю всех объединиться для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал: "Мы сильны вместе!". И, следуя этому девизу, каждый из нас ответствен за настоящее и будущее Азербайджана, здоровье населения страны. Несмотря на все принятые государством решения и шаги, динамика роста случаев заражения коронавирусом в Азербайджане, к сожалению, возрастает, и основная причина этого - безответственность некоторых людей. Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром экономики Микаилом Джаббаровым, состоявшейся 31 марта. Если пандемия получит широкий размах в Азербайджане, то трагическая динамика развития неизбежна, поэтому все принятые государством решения должны неукоснительно соблюдаться. А кто не понимает этого и по-прежнему не соблюдает требования, должен понять, что страшные последствия могут коснуться его самого, семью, близких и родных", - отметил Фикрет Вердиев.

"Государство делает все, чтобы защитить нас от пандемии коронавируса. Во всем мире от этой болезни ежедневно погибают тысячи людей, около миллиона зараженных. Наша страна, каждый ее гражданин и житель, каждый человек на планете стоят на пороге тяжелого испытания. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева вчера выступила с обращением к народу, в котором призвала строго соблюдать режим карантина. Сложившаяся чрезвычайная ситуация требует общенациональной мобилизации. Все возможные материальные ресурсы нашего государства брошены на борьбу с эпидемией и ее последствиями. При этом Оперативный штаб при Кабинете министров заявил, что динамика заражения коронавирусом в Азербайджане растет ежедневно. А причиной этого, наряду с агрессивностью вируса, является то, что часть населения не соблюдает требования особого режима. Ведь все обращения и предпринятые меры направлены во имя их же здоровья, настоящего и будущего Азербайджана. Самоизоляция и следование гигиеническим нормам, консолидация всех сил общества, жесткое выполнение всех требований - только так мы победим коронавирус",- отметила Бейимханым Джаванширова-Вердиева.

Отметим, что до сих пор в стране зафиксированы 400 случаев инфицирования коронавирусом. Из них вылечились 26, скончались пять человек. Лечение остальных 369 продолжается в больницах особого режима.

Напомним, что в рамках мер, осуществляемых государством по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана, требуется пребывание людей в своих домах и квартирах, местах постоянного или временного проживания (пребывания). В связи с этим деятельность по другим направлениям, кроме сфер работы и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности людей, прекращена с 00:00 31 марта 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года.