Бахрам Багирзаде проведет онлайн-конкурс для поклонников джаза

Главное Управление культуры города Баку в рамках челленджа #senetinledestekle (поддержи искусством) реализует различные проекты, которые расширяют кругозор зрительской аудитории, и способствуют саморазвитию, не выходя из дома.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе Управления.

С этой целью 3 апреля в 23.00 на странице Управления в Instagram (@bakimedeniyyetidaresi) будет организовано онлайн-мероприятие, приуроченное к 80-летию со дня рождения выдающегося пианиста, основоположника музыкального направления джаз-мугам, композитора, заслуженного артиста Вагифа Мустафазаде (1940-1979 годы).

В рамках онлайн-мероприятия заслуженный артист Азербайджана, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг Бахрам Багирзаде проведет конкурс на разные темы.

Желающих принять участие в онлайн-конкурсе будут ждать интересные сюрпризы.