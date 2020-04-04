Азербайджанская музыка объединила Париж и Нью-Йорк в борьбе с коронавирусом

Азербайджанские музыканты - джазмен, композитор и виртуозный пианист Этибар Асадли (живет в Париже), басист и контрабасист Теймур Фель (живет в Нью-Йорке) и американец Лионель Кордью посредством онлайн-связи записали джазовую импровизацию на композицию "Dağlar qızı Reyhan" (Девушка гор Рейхан) выдающегося азербайджанского композитора, лауреата Государственных премий, народного артиста СССР Фикрета Амирова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Композиция представлена в знак поддержки человечества в борьбе с коронавирусом.

По последним данным, в мире выявлен коронавирус у 1 118 921 человека, выздоровело 226 769 человек, скончались 58 937 человек.