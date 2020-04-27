Международный центр мугама продолжает реализацию онлайн-проектов

Международный центр мугама, постоянно радующий зрителей различными интересными проектами, с первых дней карантинного режима продолжает их реализацию онлайн на своих страницах в социальных сетях.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Центра.

Проекты, представленные на официальных страницах Международного центра мугама в Facebook и Instagram, служат культурному просвещению зрителей.

Проект Unudulmayanlar ("Незабываемые"), посвященный корифеям мугамного искусства, бюсты которых украшают фойе Центра, является одним из таких проектов. Его координаторами являются Гюльгусейн Кязымлы и музыковед, профессор Наиля Рагимбейли.

Очередной выпуск проекта посвящен творчеству таких ярких личностей как Кечачиоглу Мухаммед, оставивший след в истории мугамного искусства, исполнитель на таре Садыхджан, которого называют отцом азербайджанского тара, и выдающийся ханенде Хан Шушинский.

Отметим, что проект пользуется большим интересом у зрительской аудитории. Лекции, посвященные творчеству выдающихся исполнителей мугама, бюсты которых украшают фойе Центра мугама, продолжатся в дальнейшем. Цель проекта - приблизить зрителей к искусству, мугамному наследию, а также пропаганда богатой коллекции национальных музыкальных инструментов, творчества корифеев мугама.