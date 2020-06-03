Центр мугама посвятил онлайн-лекцию Аловсату Садыхову

Очередная лекция, представленная в рамках проекта Международного центра мугама Unudulmayanlar ("Незабываемые"), была посвящена народному артисту, великолепному исполнителю главных партий в мугамных операх Аловсату Садыхову (1906 -1970), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Музыковед, профессор Наиля Рагимбейли предоставила зрителям обширную информацию об исполнителе, отметив, что образы, которые воплотил Садыхов, занимают особое место в искусстве азербайджанской оперы. Обладающий прекрасным голосом он был известен исполнением партий Эйваза, Шах Исмаила, Ашуга Гариба, Меджнуна.

Важнейшее место в творчестве Аловсата Садыхова занимали партии лирических героев в классических операх Узеира Гаджибейли. Он запомнился и неповторимым исполнением народных песен и мугамов, записи которых хранятся в архивах радио. Его сценическая деятельность высоко ценится любителями искусства. В последние годы жизни Садыгов занимался преподавательской деятельностью.

Отметим, что цель проекта Unudulmayanlar - сделать зрителей еще ближе к искусству, мугамному наследию, а также пропаганда богатой коллекции национальных музыкальных инструментов и творчества корифеев мугама среди широкой аудитории.