"Час чтения" Baku Book Center c Гюнай Маликгызы

Гостем традиционного проекта Бакинского книжного центра (Baku Book Center) "Час чтения" (Oxu saatı) стала тележурналист Гюнай Маликгызы, которая прочитала стихотворение азербайджанского поэта Микаила Мушфига (1908-1938) "Şəngül, Şüngül, Məngül" (Шянгюль, Шюнгюль, Мянгюль), написанного по мотивам одноименной народной сказки.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Час чтения" проходит по субботам в детской зоне Бакинского книжного центра. Гости проекта - актеры, теле- и радиоведущие и другие медийные личности читают детям различные сказки, а потом задают по ним вопросы. В связи с пандемией коронавируса и карантинным режимом "Час чтения" пока проходит без зрителей.