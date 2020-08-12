Завотделом Минкультуры уволился с работы

Заведующий отделом информации и связей с общественностью Министерства культуры Интигам Гумбатов уволился с работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом И.Гумбатов написал в Facebook.

Отметим, И.Гумбатов работал на различных должностях в Министерстве культуры с 2000 года.