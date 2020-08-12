https://news.day.az/culture/1261684.html Завотделом Минкультуры уволился с работы
Завотделом Минкультуры уволился с работы
Заведующий отделом информации и связей с общественностью Министерства культуры Интигам Гумбатов уволился с работы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом И.Гумбатов написал в Facebook.
Отметим, И.Гумбатов работал на различных должностях в Министерстве культуры с 2000 года.
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