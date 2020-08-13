Скончался известный азербайджанский художник-дизайнер Рафиг Мамедов
13 августа в Баку скончался заслуженный деятель искусств, заслуженный работник культуры Азербайджана, художник-дизайнер Рафиг Мамедов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в близком окружении художника.
Рафигу Мамедову было 78 лет.
Рафиг Мамедов создавал афиши, плакаты, работал над оформлением крупных мероприятий и экспозиций.
Важным моментом в творческой биографии художника можно назвать работу над Государственным гербом Азербайджанской Республики. Современный Государственный герб является формой созданного в период Азербайджанской Демократической Республики проекта герба с определенными изменениями. Так, оригинальная композиция герба была сохранена, а некоторые его детали были усовершенствованы художником Рафигом Мамедовым.
Отметим, что Рафиг Мамедов работал технологом по промышленной эстетике на заводе по выпуску угольных комбайнов в Воркуте, затем преподавал в творческой студии в Омске. В Баку работал в Управлении по работе с иностранными туристами и был инспектором отдела информации и рекламы.
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