Народный артист Мурад Гусейнов принял участие в международной видеоконференции

Директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов принял участие в международной онлайн-конференции "Культурные и духовные основы международных общественных отношений", организованной Ассамблеей народов Евразии, сообщили Day.Az в пресс-службе Центра.

Партнерами онлайн-конференции стали Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Евразийская творческая гильдия (Лондон, Великобритания), Международный центр мугама, Ассоциация "Русский дом в Вероне" (Италия) и Национальный музей Лихтенштейна.

Цель дискуссии - привлечь внимание к вопросам гуманитарной безопасности международных общественных отношений, новым формам культурного сотрудничества на современном этапе.

На конференции обсуждались вопросы относительно культуры и гуманитарной безопасности человечества, гуманитарных проблем современного мира, сплочения мирового сообщества перед лицом постоянно возникающих глобальных угроз, роли культуры в формировании безопасной международной повестки, связи духовной культуры общества и будущей цивилизации.

Модератором мероприятия выступила первый заместитель генерального секретаря - руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова.

Напомним, что 30 сентября прошлого года Ассамблея подписала соглашение с Международным центром мугама.

Международный центр мугама активно расширяет свои международные контакты с институтами и культурными организациями ряда зарубежных стран. В результате совместного сотрудничества были подписаны меморандумы. В настоящее время Центр работает над планом развития различных культурных мероприятий, лекций и онлайн-проектов, направленных на пропаганду мугама и в целом национальной музыки, а также организации международных онлайн-конференций.