Во Франции организован концерт с азербайджанскими композициями

Французская пианистка, вокалистка, дирижер и композитор, наша соотечественница Илаха Агуи провела концерт, исполнив произведения французских классиков, азербайджанские народные песни и авторские композиции, сообщает Day.Az. Концерт, который продолжался на протяжении 50 минут, в связи с пандемией коронавируса был организован в онлайн-режиме в соцсетях. Организаторы - помощник мэра города Кольмар Паскаль Вейл и композитор, организатор конкурса "Дорога талантов" Кристель Керн.

В концертной программе прозвучали азербайджанская народная песня "Ay Lacin", авторские произведения "Ana", "Şəfəg", "Tango" и произведения французских классиков

Илаха Агуи родилась в Баку, училась на факультете специального менеджмента Западного Университета. На протяжении последних 25 лет живет во французском городе Кольмар, пропагандируя азербайджанское искусство. Замужем, трое детей. Является выпускницей дирижерского факультета и преподавателем Кольмаровской национальной консерватории (Conservatoire National de Colmar).