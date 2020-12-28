https://news.day.az/culture/1302171.html Севда Алекперзаде и азербайджанские солдаты исполнили "Сары гялин" в Шуше - ФОТО - ВИДЕО
Севда Алекперзаде и азербайджанские солдаты исполнили "Сары гялин" в Шуше - ФОТО - ВИДЕО
Заслуженная артистка Азербайджана, известная исполнительница Севда Алекперзаде на своей странице в Instagram поделилась видеокадрами, сделанными в освобожденном от армянской оккупации древнем азербайджанском городе Шуша, сообщает Day.Az.
В беседе с азербайджанскими военнослужащими она отметила, что вся страна, весь азербайджанский народ гордится ими.
Севда Алекперзаде исполнила вместе с ними азербайджанскую народную песню "Sarı gəlin".
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