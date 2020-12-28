Азербайджанский фильм получил сертификат в США

Азербайджанский художественно-документальный фильм "100 il şərəfli ömür" ("100 лет славной жизни") получил международный сертификат Broadway International Film Festival, сообщил Trend Life режиссер и автор сценария картины Джалаладдин Гасымов, передает Day.Az.

Сертификат подписан конгрессменом Палаты представителей США Джимми Гомесом.

Бродвейский международный кинофестиваль в Лос-Анджелесе (BIFF-LA) - ежегодное мероприятие, которое было создано для поддержки искусства и культуры. В этом году кинофестиваль в связи с пандемией прошел онлайн, были представлены 152 фильма из 62 стран мира.

36-минутная картина "100 il şərəfli ömür" повествует о Гаджи Зейналабдине Тагиеве (1823-1924), выходце из бедной семьи, который стал миллионером и навечно остался в памяти народа как великий меценат, внесший бесценный вклад в развитие Баку и Азербайджана. Его образ воплотил на экране Аждар Зейналов. В фильме также рассказывается о взаимоотношениях главного персонажа с братьями Нобель, которые в те годы имели богатые нефтяные промыслы в Баку, и дружбе с другим меценатом и нефтепромышленником Мусой Нагиевым. Около 30 процентов фильма составляют архивные кадры, часть из которых режиссер нашел в киноархивах Германии и восстановил в России. Редактор кинопроекта - Акпер Гошалы, текст читает народный артист Эльдост Байрам.

Основная задача проекта - представить мировой общественности обширную информацию о жизни и деятельности Гаджи Зейналабдина Тагиева, который занимался благотворительностью, способствовал развитию просвещения и образования, подготовке национальных кадров и реализации многих других значимых проектов.

Фильм был ранее успешно представлен на около тридцати международных кинофестивалях в США, Бельгии, Нидерландах, Мексике, России, Германии и т.д.