Зеркало: таинственный символ верований в Азербайджане

Бронзовые зеркала древности являются важным историческим источником эстетического восприятия, религиозных представлений и погребальной обрядности.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerhistory.com, зеркало одно из древнейших магических предметов, которому присуще сочетание утилитарного и духовного свойств. Круглая форма зеркала, орнамент и детали, способность отражать в себе свет отождествлялись с одним из древнейших религиозных культов - солнцем, а значит и плодородием.

Магия зеркала, по мнению древних людей, заключалась и в том, что скрывало в себе таинственную силу потусторонних сил, что давало возможность заглянуть в будущее. Поэтому, зеркало постепенно перестало быть просто бытовым предметом, став "магическим", при помощи которого совершались обряды и с чем были связано большое количество примет и суеверий.

В IV-III тыс. до н.э. бронзовые зеркала появляются на территории Азербайджана. Об этом свидетельствует древнее бронзовое зеркало из кургана № 2 могильника Шамкирчая, датируемое серединой III тыс. до н.э. (Кура-Аракская бронзовая культура).

Здесь среди многочисленных предметов богатого погребального инвентаря мужского захоронения - черепов мелкого рогатого скота, глиняных сосудов, обломков обсидиана, пестовых бус, бронзовых предметов и т.д., у ног погребенного было зафиксировано и бронзовое зеркало. Зеркало представляло собой плоский овальный диск без орнаментации с длинной боковой ручкой.

Таким образом, использование зеркал в погребально-поминальной практике Азербайджана встречается еще в Кура-Аракской культуре. В связи, с чем представляется возможным утверждать, что в период ранней бронзы здесь, бронзовые зеркала используемые в ритуале захоронения, возможно, что, указывали на особый социальный статус погребенного. Свидетельством чему является не только редкость аналогичных находок, но богатый сопроводительный погребальный инвентарь.

В более поздний период - в эпоху поздней бронзы и развитого железа бронзовые зеркала получают более широкое распространение в быту народа Азербайджана, оставаясь частью поминального обряда и показателем высокого статуса. Зеркала в данный период являлись не столько предметом туалета, сколько культовым и даже магическим артефактом.

Подтверждением тому, являются образцы бронзовых зеркал VII-IV вв., обнаруженные из археологических раскопок в Мингячевире.

Многочисленные артефакты, состоящие из диска без рукоятки или из дугообразных дисков с петелькой с оборотной стороне в зарубежной научной литературе зафиксированы как разновидности бронзовых зеркал.

Три таких образца имели дисковидный и плоский, слегка выпуклый щиток без бортиков, с плоской рукояткой и фигуркой животного на конце. Зеркала были изготовлены методом литья, с пришлифованной и полированной лицевой стороной и припаянной в центральной части ручкой.

У одного образца ручка завершалась фигуркой лошади, у другого - горного козла.

Обнаруженные на территории Азербайджана образцы бронзовых зеркал VII-IV вв. до н.э. являлись частью погребального инвентаря знатных женщин. В грунтовом захоронении с вытянутыми на спине костяками среди глиняных сосудов, бронзовые зеркала были наряду с предметами украшения - золотыми серьгами, серебряными браслетами с концами в виде головок змей, различных бус, колец и перстней.

Металлические зеркала, использовались, вероятно, как в утилитарных, так и ритуальных целях, и при этом имели и охранное значение. Схожий погребальный ритуал с использованием зеркал был обнаружен в скифских, сарматских, аланских и средневековых осетинских захоронениях.

Зеркала в поверьях азербайджанцев

Большое количество предостережений, магических ритуалов с зеркалом, издревле существовали на территории Азербайджана.

На протяжении истории бытования зеркал, их значение как носителя скрытого сакрального смысла оставалось неизменным. В Азербайджане долгое время к зеркалу сохранялось двоякое отношение: и как к бытовому предмету, и как к предмету, с которыми было связано большое количество суеверий.

По словам П.Гейдаровой, 89-летней жительницы села Поладлы Губадлинского района Азербайджана, незамужним девушкам после заката солнца запрещалось смотреться в зеркало потому, что "если вечером будешь смотреться в зеркало, то судьба туда и уйдет".

Жительница того же села, 83-летняя Ф.Джебраилова рассказывала что во времена ее молодости, бабушки в селе не разрешали молодым девушкам смотреться в зеркало неумытыми, возможно, считая, что это также может отрицательно сказаться на их дальнейшей судьбе.

Бесспорным являлось ритуальное значение зеркала у азербайджанцев в день свадьбы.

Специально украшенное "зеркало судьбы", присланное женихом в дом невесты, освещаемое по обе сто роны свечами, сопровождало невесту в период всего свадебного процесса. Для жениха и невесты обряд смотрения в зеркало, возможно, носил смысл соединения судеб.

В дальнейшем семья должна была хранить "зеркало судьбы", на протяжении всей супружеской жизни, а если зеркало ломалось, это предвещало несчастья в семье.

До начала XX века "зеркало судьбы" покрывали специально изготовленными нарядными полотенцами, где солярная символика дополнялась изображением сосуда для розовой воды, как символа чистоты и святости. Гадания с зеркалом происходили в 'последний вторник' перед праздником Новруз.

Во многих регионах Азербайджана имело место "зеркальное" гадание, когда в 'последний вторник' девушка в свете свечей заглядывала в зеркало, чтоб увидеть в отражении лицо будущего супруга.

Зеркала в поминальных обрядах

Поминальный обряд всегда считался одним из самых важных составляющих обрядовой культуры азербайджанцев. В прошлом на территории Азербайджана сохранялся ритуал, связанный с магической силой зеркала, когда в дни траура, 40 дней "пока душа умершего находится дома" зеркала завешивались. Интересным является и тот факт, что в эпосе "Деде Коркуд" поминальные дни названы "ayna günü" (день зеркала).

Зеркало как праздничный атрибут

В праздничный день, среди прочих предметов, имеющих символическое значение, на столе у азербайджанцев было и зеркало. Зеркало, свеча и крашеное яйцо имели символическое значение: свеча - свет или огонь, оберегающий человека от злых духов. Яйцо и зеркало нужны были для того, чтобы 'установить завершение старого года и наступление первого дня нового'.

По традиции азербайджанцы ставили крашеное яйцо на зеркало и, как только яйцо качнется, считалось что наступал Новый год (Новруз байрам). Здесь свет и зеркало символизировали культ огня в сочетании с культом духов, где огонь, возможно, был своего рода посредником между людьми и духами.

Таким образом, в случае с Азербайджаном зеркала являются важным историческим источником религиозных представлений и погребальной обрядности, они так же проливают свет на историю развития народов взаимодействия в период древней земледельческой Кура-Аракской культуры и позднее.

Этнографические исследования дают широкий спектр понимания магического значения зеркал. Изучение семиотических особенностей образа зеркала, разнообразие эмпирического материала, связанного с зеркалом, позволяет сделать вывод о значительной роли данной мифологемы в этнокультурной традиции азербайджанцев.