Азербайджанские звезды, связанные родственными узами - СПИСОК - ФОТО
10 апреля в разных странах мира отмечают семейный праздник - День братьев и сестёр. Эта славная традиция чествования родственных уз направлена на укрепление отношений между близкими людьми.
В связи с этим Trend подготовил список известных персон, связанных братско-сестринскими узами, передает Day.Az.
Пианист, композитор и дирижер, лауреат международных конкурсов Абузар Манафзаде и заслуженная артистка Азербайджана, пианистка, дирижер, лауреат международных конкурсов Туран Манафзаде.
Всемирно известный оперный певец, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов и модельер, член Союза художников и дизайнеров Азербайджана Наргиз Эйвазова.
Популярный певец, композитор, телеведущий Мурад Ариф и известная телеведущая Кенуль Арифгызы.
Актер, телеведущий Вюсал Муртузалиев и заслуженная артистка, актриса и телеведущая Диляра Алиева.
Исполнитель, участник "O Ses Türkiye" Исмаил Наджафов и народная артистка Азербайджана, певица Ройя Айхан.
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