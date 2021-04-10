Азербайджанские звезды, связанные родственными узами

10 апреля в разных странах мира отмечают семейный праздник - День братьев и сестёр. Эта славная традиция чествования родственных уз направлена на укрепление отношений между близкими людьми.

В связи с этим Trend подготовил список известных персон, связанных братско-сестринскими узами, передает Day.Az.

Пианист, композитор и дирижер, лауреат международных конкурсов Абузар Манафзаде и заслуженная артистка Азербайджана, пианистка, дирижер, лауреат международных конкурсов Туран Манафзаде.

Всемирно известный оперный певец, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов и модельер, член Союза художников и дизайнеров Азербайджана Наргиз Эйвазова.

Популярный певец, композитор, телеведущий Мурад Ариф и известная телеведущая Кенуль Арифгызы.

Актер, телеведущий Вюсал Муртузалиев и заслуженная артистка, актриса и телеведущая Диляра Алиева.

Исполнитель, участник "O Ses Türkiye" Исмаил Наджафов и народная артистка Азербайджана, певица Ройя Айхан.