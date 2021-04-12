Азербайджанский дирижер на фестивале в Украине

7 апреля на открытии фестиваля "KharkivMusicFest" народный артист Азербайджана, главный дирижер Государственного камерного оркестра им. Гара Гараева Фахраддин Керимов возглавил фестивальный симфонический оркестр, в котором приняли участие музыканты из 10 стран.

Как сообщает Day.Az, несмотря на пандемию и сложные условия репетиционного процесса, музыка объединила всех: и музыкантов, и публику, которая с восторгом приветствовала азербайджанского маэстро.

В программе концерта прозвучали "Фантазия" для фортепиано, хора и оркестра и 5 симфония Людвига ван Бетховена, "Карпатский концерт" Мирослава Скорика и "Азербайджанское каприччио" Фикрета Амирова.

Добавим, что на концерте присутствовали известные общественные деятели, музыканты и представители азербайджанской диаспоры.