Динара Алиева, Эльчин Азизов и Азер Заде выступят на сцене Большого театра России

На Новой сцене Большого театра России с 21 по 25 апреля пройдет серия премьерных показов оперы Джакомо Пуччини "Тоска" с участием народных артистов Азербайджана, солистов театра Динары Алиевой и Эльчина Азизова, а также приглашённого солиста, азербайджанского оперного певца Азера Заде, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Постановку оперы осуществили итальянцы - режиссер Стефано Пода и дирижер Даниэле Каллегари. Динара Алиева исполнит партию Флории Тоски, Эльчин Азизов - барона Скарпиа, а Азер Заде - художника Марио Каварадосси.

"Тоска" - опера Джакомо Пуччини в трех действиях на либретто Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы. Премьера состоялась в Риме 14 января 1900 года. Сюжет оперы разворачивается в Риме в самом начале XIX века. В центре водоворота событий - любовь певицы Флоры Тоски и художника Марио Каварадосси.